Noos torna stasera su Rai 1 | Alberto Angela intervista Christopher Nolan e Matt Damon

Stasera torna su Rai 1 il programma “Noos – L’avventura della conoscenza” condotto da Alberto Angela. La nuova stagione inizia con cinque puntate dedicate alle scoperte e alle domande che stanno rivoluzionando il modo di conoscere il mondo. Tra gli ospiti, ci sono anche un regista e un attore di fama internazionale, intervistati dal conduttore. La trasmissione si propone di approfondire temi scientifici e culturali, con un approccio divulgativo e accessibile.

Roma, 12 luglio 2026 – Alberto Angela torna su Rai 1 con una nuova stagione di “Noos – L’avventura della conoscenza”. Il programma di divulgazione scientifica riparte domenica 12 luglio 2026, con cinque nuove puntate dedicate alle scoperte e alle domande che stanno cambiando il nostro modo di conoscere il mondo. La prima puntata sarà caratterizzata dalla presenza di due ospiti internazionali: il regista Christopher Nolan e l’attore Matt Damon, che dialogheranno con Alberto Angela in occasione dell’uscita del film “Odissea” ( leggi qui ). Noos, a che ora inizia stasera 12 luglio. La prima puntata di Noos 2026 andrà in onda domenica 12 luglio, a partire dalle 21. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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