Noos - L’avventura della conoscenza con Alberto Angela riparte su Rai 1 | le anticipazioni

Alberto Angela torna su Rai 1 con una nuova stagione di Noos - L’avventura della conoscenza. La serie, dedicata alla divulgazione scientifica, riprende la programmazione estiva del canale, sostituendo Superquark. La trasmissione sarà trasmessa in prima serata e continuerà a esplorare temi legati alla scienza e alla conoscenza. La data di inizio non è ancora stata annunciata.

Alberto Angela torna in prima serata su Rai 1 con una nuova stagione di Noos - L’avventura della conoscenza, la serie scientifica di Rai Cultura che dal 2023 ha preso il posto di Superquark nel palinsesto estivo del primo canale Rai. Dopo il successo delle prime tre edizioni, il divulgatore scientifico più famoso d'Italia riprende le redini del programma per raccontare ai telespettatori di Rai 1 le meraviglie della fisica e dello spazio, dell'astrofisica e della storia, passando per l'alimentazione, l'archeologia, la cultura e la sessualità con nuove puntate sempre ricche di ospiti, servizi e approfondimenti. Anche questa nuova stagione di Noos - L’avventura della conoscenza, al via stasera, domenica 12 luglio alle 21. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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NOOS: ALBERTO ANGELA TRA RELAZIONI DI COPPIA, LONGEVITÀ E LE STAR DI ODISSEA

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