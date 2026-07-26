Noos anticipazioni 26 luglio | Alberto Angela incontra Luca Parmitano

Da dilei.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo aver ripercorso la rotta di Ulisse in compagnia di Matt Damon, Alberto Angela è pronto a tornare con un nuovo appuntamento di Noos – L’avventura della conoscenza.  Nella puntata in onda il 26 luglio, il divulgatore scientifico incontrerà l’astronauta Luca Parmitano, ma si parlerà anche di obesità, sesso e intelligenza artificiale. Noos, Alberto Angela intervista Luca Parmitano. Nuovo appuntamento con Noos – L’avventura della conoscenza. Nella puntata in onda il 26 luglio, Alberto Angela avrà un incontro ravvicinato con un ospite d’eccezione: Luca Parmitano. In collegamento da Houston, l’astronauta racconterà l’emozione di far parte dell’equipaggio dell’Artemis III, che sperimenterà nell’orbita terrestre le nuove tecnologie che apriranno la via verso la luna. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Noos, anticipazioni 26 luglio: Alberto Angela “incontra” Luca Parmitano
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