Dopo la pausa della scorsa settimana per i Mondiali di calcio, Alberto Angela torna questa sera, domenica 26 luglio, con il secondo appuntamento stagionale di Noos – L’Avventura della Conoscenza, in onda in prima serata su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 26 luglio 2026. La copertina della nuova puntata è dedicata alla forma fisica, ovvero allo stato generale di salute e benessere di una persona. Quando la nostra forma fisica è buona, svolgiamo le attività quotidiane con energia, efficienza e senza eccessiva fatica. Ma cosa succede se invece andiamo fuori forma? Molto spesso è la nostra silhouette a cambiare: perde peso e dimagriamo troppo, oppure aumenta di peso e diventa troppo voluminosa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Noos, Alberto Angela scopre le prossime missioni spaziali con Luca Parmitano

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