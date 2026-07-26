Arezzo, 26 luglio 2026 – «Quale futuro è possibile per chi sceglie di vivere, restare o tornare nei piccoli paesi? È da questa domanda che nasce «Non voglio mica la luna», il nuovo spettacolo itinerante prodotto da CasermArcheologica i n collaborazione con Noidellescarpediverse e rumorBianc(O), scritto da Samuele Boncompagni e interpretato da Samuele Boncompagni e Chiara Renzi. Lo spettacolo oggi ore 17.30 sbarca a Cetica, Castel San Niccolò. L’opera nasce dal desiderio di CasermArcheologica di condividere alcune riflessioni maturate in anni di lavoro nelle aree interne. L’organizzazione, con sede a Sansepolcro, ha rigenerato Palazzo Muglioni, oggi centro culturale aperto tutti i giorni, e sviluppa da tempo progetti di innovazione culturale e sviluppo locale nei territori della Valtiberina e del Casentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Non voglio mica la luna’, lo spettacolo itinerante di CasermArcheologica

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