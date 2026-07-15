Non voglio mica la luna il nuovo spettacolo itinerante prodotto da CasermArcheologica in collaborazione con Noidellescarpediverse e rumorBiancO
Un nuovo spettacolo itinerante, prodotto da CasermArcheologica con Noidellescarpediverse e rumorBianc(O), è stato presentato a Arezzo il 15 luglio 2026. Lo spettacolo affronta il tema delle scelte di vita nei piccoli paesi e le possibilità future di chi decide di restare, tornare o partire. La produzione si svolge in varie località e coinvolge attori e artisti locali. La rappresentazione si concentra su narrazioni di vita quotidiana e questioni legate alla comunità rurale.
Arezzo, 15 luglio 2026 – Quale futuro è possibile per chi sceglie di vivere, restare o tornare nei piccoli paesi? È da questa domanda che nasce “ Non voglio mica la luna ”, il nuovo spettacolo itinerante prodotto da CasermArcheologica in collaborazione con Noidellescarpediverse APS e rumorBianc(O), scritto da Samuele Boncompagni e interpretato da Samuele Boncompagni e Chiara Renzi. Lo spettacolo ha debuttato in prima nazionale sabato 6 giugno 2026, a Chiusi della Verna. L'opera nasce dal desiderio di CasermArcheologica di condividere alcune riflessioni maturate in anni di lavoro nelle aree interne. L'organizzazione, con sede a Sansepolcro, ha rigenerato Palazzo Muglioni, oggi centro culturale aperto tutti i giorni, e sviluppa da tempo progetti di innovazione culturale e sviluppo locale nei territori della Valtiberina e del Casentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Non voglio mica la luna (Fiordaliso) - Bass cover con testo
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Temi più discussi: Non voglio mica la luna, lo spettacolo in scena; Lo spettacolo: Boncompagni e Renzi in scena; Da sabato esperienze e laboratori; Non voglio mica la luna lo spettacolo in scena.
Prima replica del tour casentinese dello spettacolo NON VOGLIO MICA LA LUNA. Una riflessione teatrale con le comunità dei paesi produzione CasermArcheologica 2.0 in collaborazione con Noidellescarpediverse aps e rumorBianc(O) di Samuele Boncomp facebook
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