non voglio mica la luna il nuovo spettacolo itinerante prodotto da casermarcheologica in collaborazione con noidellescarpediverse e rumorbianco

Un nuovo spettacolo itinerante, prodotto da CasermArcheologica con Noidellescarpediverse e rumorBianc(O), è stato presentato a Arezzo il 15 luglio 2026. Lo spettacolo affronta il tema delle scelte di vita nei piccoli paesi e le possibilità future di chi decide di restare, tornare o partire. La produzione si svolge in varie località e coinvolge attori e artisti locali. La rappresentazione si concentra su narrazioni di vita quotidiana e questioni legate alla comunità rurale.

Arezzo, 15 luglio 2026 – Quale futuro è possibile per chi sceglie di vivere, restare o tornare nei piccoli paesi? È da questa domanda che nasce “ Non voglio mica la luna ”, il nuovo spettacolo itinerante prodotto da CasermArcheologica in collaborazione con Noidellescarpediverse APS e rumorBianc(O), scritto da Samuele Boncompagni e interpretato da Samuele Boncompagni e Chiara Renzi. Lo spettacolo ha debuttato in prima nazionale sabato 6 giugno 2026, a Chiusi della Verna. L'opera nasce dal desiderio di CasermArcheologica di condividere alcune riflessioni maturate in anni di lavoro nelle aree interne. L'organizzazione, con sede a Sansepolcro, ha rigenerato Palazzo Muglioni, oggi centro culturale aperto tutti i giorni, e sviluppa da tempo progetti di innovazione culturale e sviluppo locale nei territori della Valtiberina e del Casentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Non voglio mica la luna (Fiordaliso) - Bass cover con testo

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