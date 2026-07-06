Non voglio mica la luna lo spettacolo in scena
Un nuovo spettacolo si tiene ad Arezzo il 6 luglio 2026, affrontando il tema dei piccoli paesi e delle scelte di vita nei territori rurali. La rappresentazione si concentra sulle esperienze di chi decide di vivere o tornare in queste zone, senza aspirare a grandi mete o ambizioni. L’evento mira a stimolare riflessioni sui cambiamenti demografici e le sfide di questi luoghi, senza offrire risposte definitive, ma presentando storie e punti di vista diversi.
Arezzo, 6 luglio 2026 – Quale futuro è possibile per chi sceglie di vivere, restare o tornare nei piccoli paesi? È da questa domanda che nasce “Non voglio mica la luna ”, il nuovo spettacolo itinerante prodotto da CasermArcheologica in collaborazione con Noidellescarpediverse APS e rumorBianc(O), scritto da Samuele Boncompagn i e interpretato da Samuele Boncompagni e C hiara Renzi. L o spettacolo debutterà in prima nazionale sabato 6 giugno a Chiusi della Verna. L'opera nasce dal desiderio di CasermArcheologica di condividere alcune riflessioni maturate in anni di lavoro nelle aree interne. L'organizzazione, con sede a Sansepolcro, ha rigenerato Palazzo Muglioni, oggi centro culturale aperto tutti i giorni, e sviluppa da tempo progetti di innovazione culturale e sviluppo locale nei territori della Valtiberina e del Casentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Non voglio mica la luna, Voglio soltanto un momento per stare in acqua a sognare Per rinfrescarmi i pensieri e smettere di boccheggiare (versione a 35 gradi) #domenicaDEstate @VentagliP Paco Yao x.com
David Paradiso. Fiordaliso · Non voglio mica la luna (PAS extended mix). Non voglio mica la luna delle fragole …. facebook
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