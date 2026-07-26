Il Viminale ha redatto linee guida sul comportamento delle forze dell’ordine, ma non le ha rese operative, temendo effetti controproducenti. Le linee guida sono considerate importanti per chi opera in situazioni complesse e per la collettività, che deve conoscere i limiti delle manovre lecite. La mancata pubblicazione viene vista come un atto di sfiducia nei confronti delle forze dell’ordine.

Le linee guida per il comportamento delle forze dell’ordine che il Viminale ha scritto, ma non reso operative per timore di un effetto controproducente, sono “importanti” perché è “interesse di chi opera in situazioni difficili sapere come riuscire a comportarsi” e “della collettività sapere fino a che punto venga considerata lecita una manovra”. E la decisione di non andare oltre la bozza ( come raccontato da il Fatto quotidiano ) appare come “un atto di sfiducia”. A sostenerlo è Mauro Palma, per sette anni Garante dei detenuti e studioso dei diritti, oggi presidente dello European Penological center del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università Roma tre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non pubblicare le linee guida sul comportamento delle polizie? Un atto di sfiducia”

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