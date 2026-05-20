Cura delle porfirie acute | l’AOU di Modena protagonista nella redazione delle linee guida internazionali
Un gruppo di 33 esperti provenienti da diversi paesi ha collaborato alla stesura delle prime linee guida internazionali dedicate alla cura delle porfirie acute. Tra loro figurano il Professor Paolo Ventura, dirigente della Medicina ad Indirizzo Metabolico Nutrizionale presso un ospedale di riferimento, e il Dottor Matteo Marcacci, medico di Medicina Interna di un importante policlinico. Questa iniziativa coinvolge professionisti di rilievo nel settore e mira a fornire indicazioni aggiornate per la gestione di questa condizione rara.
Ci sono anche il Professor Paolo Ventura, Direttore della Medicina ad Indirizzo Metabolico Nutrizionale dell’Ospedale Civile di Baggiovara, e il Dottor Matteo Marcacci della Medicina Interna del Policlinico di Modena tra i 33 studiosi di livello mondiale che hanno redatto le prime linee guida. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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