Stop alle riprese sessualizzanti e allo zoom sul corpo delle atlete | le nuove linee guida che coinvolgono anche la Rai

Da ilfattoquotidiano.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato adottato un nuovo insieme di linee guida che vietano riprese e zoom sul corpo delle atlete durante le trasmissioni sportive. L’obiettivo è evidenziare esclusivamente le performance sportive, evitando rappresentazioni sessualizzanti. Le regole coinvolgono anche le emittenti televisive, tra cui la Rai, e si applicano alle modalità di ripresa e commento durante le trasmissioni. Le direttive sono state pubblicate con l’intento di modificare l’approccio alla copertura mediatica dello sport femminile.

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