Stop alle riprese sessualizzanti e allo zoom sul corpo delle atlete | le nuove linee guida che coinvolgono anche la Rai

Notizia in breve

È stato adottato un nuovo insieme di linee guida che vietano riprese e zoom sul corpo delle atlete durante le trasmissioni sportive. L’obiettivo è evidenziare esclusivamente le performance sportive, evitando rappresentazioni sessualizzanti. Le regole coinvolgono anche le emittenti televisive, tra cui la Rai, e si applicano alle modalità di ripresa e commento durante le trasmissioni. Le direttive sono state pubblicate con l’intento di modificare l’approccio alla copertura mediatica dello sport femminile.