Stop alle riprese sessualizzanti e allo zoom sul corpo delle atlete | le nuove linee guida che coinvolgono anche la Rai
È stato adottato un nuovo insieme di linee guida che vietano riprese e zoom sul corpo delle atlete durante le trasmissioni sportive. L’obiettivo è evidenziare esclusivamente le performance sportive, evitando rappresentazioni sessualizzanti. Le regole coinvolgono anche le emittenti televisive, tra cui la Rai, e si applicano alle modalità di ripresa e commento durante le trasmissioni. Le direttive sono state pubblicate con l’intento di modificare l’approccio alla copertura mediatica dello sport femminile.
Raccontare lo sport mettendo al centro la prestazione e non il corpo delle atlete. È questo l’obiettivo di “Raising the Bar”, il nuovo documento pubblicato dall’European Broadcasting Union (EBU) – l’alleanza dei media di servizio pubblico di cui fa parte anche la Rai – in collaborazione con European Athletics, che introduce una serie di linee guida destinate a registi, operatori di ripresa e broadcaster per migliorare la qualità della copertura televisiva delle competizioni femminili. Il principio alla base del documento è semplice: le immagini trasmesse in televisione influenzano il modo in cui il pubblico percepisce le atlete. Per questo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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