Un team di macellai ha vinto il titolo mondiale di barbecue, conquistando il primo posto con griglie e costine. L'organizzazione si chiama Smoking Butcher e si è distinta durante la competizione, che si è svolta in Europa. La squadra ha ottenuto il riconoscimento tra molte altre partecipanti, grazie a un lavoro di squadra e alla preparazione sul campo di gara. La vittoria è stata celebrata con sorrisi e strette di mano tra i partecipanti.

Ferrara, 26 luglio 2026 – Sarà per la prossima volta la conquista del titolo mondiale tra griglie e costate. “Mai dire mai”, è lo slogan dello squadrone che ha assunto il nome di Smoking Butcher, sorrisi e strette di mano, lavoro di squadra dietro le vetrine della loro macelleria e sul campo di gara. Per ora, solo per ora, alzano in alto il trofeo dell’Europa, perché l’altro giorno – pollo, costine di maiale, petto di manzo americano cotto a puntino – hanno sbaragliato 16 nazioni, 16 squadre rivali nella sfida sul filo rovente del barbecue. Perché con il team della Moretti, una storia di famiglia e tradizioni, non c’è trippa per gatti. “Questo titolo è il risultato del lavoro di tutta la squadra”, spiega il capitano Marcello Iuculano, che non riesce a trattenere l’entusiasmo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Noi, campioni del barbecue”. Griglia e costine in cima all’Europa

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