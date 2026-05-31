Per pulire la griglia e l’interno del barbecue, si utilizza uno sgrassatore specifico. Si spruzza sulla superficie calda e si lascia agire alcuni minuti, poi si rimuove con una spazzola. Per le parti interne, si applica lo sgrassatore e si lascia agire prima di pulire con un panno umido. È importante evitare prodotti corrosivi e seguire le istruzioni del produttore. La pulizia regolare aiuta a mantenere il barbecue in buone condizioni.

Le grigliate all’aperto sono una delle gioie dell’estate: ci si ritrova con amici e parenti, si accende il fuoco, si chiacchiera mentre la carne, il pesce o le verdure sfrigolano. Tutto bellissimo, finché non arriva il momento meno romantico di tutta la faccenda, ovvero rimettere in ordine. Il barbecue, dopo l’uso, non è facilissimo da pulire: griglie incrostate, residui carbonizzati, grasso che cola, un odore che si fa sentire. Vediamo allora come affrontare la pulizia con metodo, senza stress. Come pulire la griglia del barbecue. La griglia è l’elemento più esposto durante la fase di cottura, ed è anche quello che merita le attenzioni maggiori. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Barbecue, come pulire la griglia e l’interno: i trucchi sullo sgrassatore

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Il metodo naturale per pulire la cucina da cima a fondo senza fare fatica

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