Andrea Aguzzoli, pescatore di 26 anni, ha vinto il campionato europeo per nazioni con la squadra italiana. La competizione si è svolta in Irlanda. Aguzzoli si specializza nella pesca al colpo e questa vittoria rappresenta un risultato di rilievo nel settore. La competizione si è conclusa con un risultato positivo per l’Italia, che si è piazzata in cima alla classifica. Aguzzoli si appresta a compiere 27 anni tra due settimane.

Andrea Aguzzoli compirà 27 anni fra due domeniche: è un pescatore, in particolare "di pesca al colpo" e nei giorni scorsi in Irlanda si è laureato campione d’Europa per nazioni con la nazionale azzurra. Per lui non è una novità perché da molti è considerato il miglior pescatore italiano della sua specialità, il che significa anche tra i primi d’Europa e nel mondo. E’ giovane, ma vanta già una bella esperienza internazionale. "Sì – dice Andrea che iniziò a pescare a 5 anni seguendo papà Claudio – sono state gare molto impegnative, caratterizzate da condizioni meteo e di pesca estreme. Un’esperienza splendida culminata in un risultato eccezionale". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Aguzzoli in cima all’Europa: "Risultato eccezionale"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Marcell Jacobs numero 1 d’Europa! Vola in cima alle liste continentali, lanciata la volata per Birmingham: classifica e tempiMarcell Jacobs ha stabilito il miglior tempo europeo stagionale sui 100 metri durante l’ottava tappa della Diamond League a Parigi.

Leggi anche: Giorgia Meloni in cima all’Europa dei follower e dei like