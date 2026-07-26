Noa si è esibita alla Casa del Jazz interpretando brani incentrati sulla pace. Durante il concerto, ha dichiarato che le sue canzoni sono strumenti di guarigione emotiva. Il suo stile vocale combina timbro cristallino, affilato e dolcissimo, e il suo repertorio mira a superare le ferite storiche attraverso melodie pacifiche. Le esibizioni si sono svolte sia in Oriente che in Occidente, con testi che cercano di abbattere barriere geopolitiche e confessionali.

Il suo timbro cristallino, affilato eppure dolcissimo, da trent’anni prova a curare le ferite più profonde della storia con un ostinato canto di pace — che risuona a Oriente quanto in Occidente — fatto di melodie mai urlate e testi che sono ponti gettati oltre le barriere geopolitiche e confessionali. Noa — Achinoam Nini, nata a Tel Aviv cinquantasette anni fa da una famiglia di ebrei dello Yemen costretta all’esilio — lo fa anche nel suo nuovo progetto discografico, «The Giver and the See», che l’artista porta a Roma dal vivo martedì alla Casa del Jazz. Un album intimo, appoggiato al pianoforte e spogliato di ogni effetto superfluo, dove la voce si fa preghiera laica trasformando la rabbia civile in una richiesta universale di coesistenza, empatia e protezione reciproca. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Noa, il suo canto per la pace alla Casa del Jazz: «Le mie canzoni sono strumenti di guarigione emotiva»

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Full video: Veteran returns home after 5 years away, single mother faces abandoned house.

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