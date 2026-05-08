Le mie canzoni senza musica Alla ricerca di ciò che resta

Se pensiamo a Corrado D'Elia, attore, regista e drammaturgo pluripremiato, lo ricordiamo al Teatro Libero da lui fondato nel 1998 e diretto fino al 2015, poi nelle sale delle Manifatture Teatrali Milanesi MTM e al Franco Parenti. Fino al 17 maggio è al Leonardo con il nuovo spettacolo Canzoni, la vita. Il pubblico ascolterà i brani senza musica e vedrà i testi recitati. Dunque dimentichiamo le note? «Questo spettacolo nasce dal pensiero che la vita si lascia spesso ricordare più dalle canzoni che dai fatti. Ma non è per la melodia, che si dimentica. Ciò che resta sempre, alla fine, sono le parole». Come sono collegate le varie canzoni, esiste una drammaturgia? «Sì, ma non è una storia lineare.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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EP01 A Girl in Tang Dynasty| After losing everything, girl wakes from coma in bustling imperial city

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