Il concerto di Vasco Rossi a Rimini, il primo della tournée 2026, si è concluso con il cantante che ha dichiarato di essere le sue canzoni e di opporsi all’odio. Durante l’evento, ha eseguito diverse hit davanti a un pubblico numeroso. Nessun dettaglio su eventuali incidenti o variazioni del programma. La performance ha visto il cantante coinvolgere i presenti con un atteggiamento rilassato e diretto.

Rimini, 30 maggio 2026 – Un sorrisetto consapevole accompagna i pensieri di Vasco Rossi (foto) quando gli chiedi nel ventre impaziente dello stadio “Romeo Neri” di Rimini se, visti gli “imbarazzi” di Francesco De Gregori verso gli artisti che prendono posizione sui temi d’attualità, non l’abbia sfiorato il dubbio di aver sbagliato tutto ad aprire trentun anni fa i suoi concerti a San Siro contro la guerra nell’ex Jugoslavia cantando Generale. https:www.ilrestodelcarlino.itvideovasco-rossi-a-rimini-il-video-della-data-zero-oew8hzx3 Vasco, dopo Rimini anche Ferrara e Ancona. Quelli di Rock Sotto l’Assedio. “Sono abituato alle opinioni di De Gregori, che ogni tanto esprime posizioni, diciamo, molto personali anche se rispettabilissime ” ammette l’uomo di Un mondo migliore, atteso pure a Ferrara il 5 e 6 giugno e ad Ancona il 23 e 24. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vasco, data zero di Rimini a tutto rock: “Io sono le mie canzoni, resistenza contro l’odio”

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