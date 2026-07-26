No Tav Telt | Danni per circa 1 milione di euro al cantiere di Chiomonte

Da ildifforme.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Telt ha stimato danni per circa un milione di euro al cantiere di Chiomonte, coinvolto nel progetto della linea ferroviaria Torino-Lione. La stima si riferisce ai danni causati da atti di protesta e atti vandalici recenti. La situazione nel cantiere resta critica, con tensioni tra le forze dell’ordine e gli attivisti. Le manifestazioni contro il progetto continuano a coinvolgere la Valle di Susa, con episodi di danneggiamenti che si sono verificati nel corso delle ultime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione è al centro del dibattito tra le istituzioni e il movimento No Tav. Le tensioni legate ai cantieri della Valle di Susa continuano a sfociare periodicamente in manifestazioni, ma dopo gliscontri di ieri, il cantiere di Chiomonte ha riportato conseguenze gravi. È proprio da Chiomonte che arriva la prima stima dei danni diffusa da Telt, la società binazionale italo-francese incaricata della realizzazione della sezione transfrontaliera della Torino-Lione. Secondo quanto comunicato, i danni provocati dagli scontri ammontano a circa un milione di euro, una valutazione ancora provvisoria che riguarda esclusivamente il cantiere valsusino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

no tav telt danni per circa 1 milione di euro al cantiere di chiomonte
© Ildifforme.it - No Tav, Telt: “Danni per circa 1 milione di euro al cantiere di Chiomonte”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

No Tav a Chiomonte, prima stima dei danni: "Un milione di euro"La prima stima dei danni al cantiere No Tav di Chiomonte si aggira intorno a un milione di euro.

Dopo gli scontri esulta il movimento No Tav: "Siamo tornati" | Aumentano i feriti | Telt: "Prima stima dei danni: un milione di euro"Durante gli scontri di sabato in Val di Susa, sono stati identificati 450 persone coinvolte.

Si parla di: Chiomonte, il cantiere all'indomani degli attacchi No Tav.

no tav telt danniScontri No Tav, Telt: 'La prima stima dei danni è di 1 milione di euro solo a Chiomonte'Lanci di bombe carta e lacrimogeni. Oltre 50 agenti feriti. Mattarella chiama il ministro dell'Interno. Meloni: 'La violenza non piegherà lo Stato'. Salvini e Tajani: 'Inaccettabile, è colpa della sin ... ansa.it

no tav telt danniNo Tav, stima danni Telt: circa 1mln euroUna prima stima dei danni al solo cantiere di Chiomonte è di circa 1 milione di euro. Sono ancora da valutare le tempistiche per la rimozione dei detriti e il ripristino degli spazi di lavoro e dei s ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web