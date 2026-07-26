Telt ha stimato danni per circa un milione di euro al cantiere di Chiomonte, coinvolto nel progetto della linea ferroviaria Torino-Lione. La stima si riferisce ai danni causati da atti di protesta e atti vandalici recenti. La situazione nel cantiere resta critica, con tensioni tra le forze dell’ordine e gli attivisti. Le manifestazioni contro il progetto continuano a coinvolgere la Valle di Susa, con episodi di danneggiamenti che si sono verificati nel corso delle ultime settimane.

La linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione è al centro del dibattito tra le istituzioni e il movimento No Tav. Le tensioni legate ai cantieri della Valle di Susa continuano a sfociare periodicamente in manifestazioni, ma dopo gliscontri di ieri, il cantiere di Chiomonte ha riportato conseguenze gravi. È proprio da Chiomonte che arriva la prima stima dei danni diffusa da Telt, la società binazionale italo-francese incaricata della realizzazione della sezione transfrontaliera della Torino-Lione. Secondo quanto comunicato, i danni provocati dagli scontri ammontano a circa un milione di euro, una valutazione ancora provvisoria che riguarda esclusivamente il cantiere valsusino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - No Tav, Telt: “Danni per circa 1 milione di euro al cantiere di Chiomonte”

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