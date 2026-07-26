La prima stima dei danni al cantiere No Tav di Chiomonte si aggira intorno a un milione di euro. Sono ancora da valutare i tempi necessari per rimuovere i detriti e ripristinare gli spazi di lavoro e i servizi nella galleria. La cifra rappresenta solo una prima valutazione, mentre le operazioni di riparazione sono ancora in fase di pianificazione. Nessuna data precisa è stata comunicata per il completamento delle attività di ripristino.

"Una prima stima dei danni al solo cantiere di Chiomonte è di circa 1 milione di euro. Sono ancora da valutare le tempistiche per la rimozione dei detriti e il ripristino degli spazi di lavoro e dei servizi in galleria". Lo fa sapere Telt, la società binazionale che sta realizzando l'alta velocità. "Nel pomeriggio del 25 luglio - viene affermato - in occasione del Festival Alta Felicità organizzato da dieci anni dal Movimento No Tav, diversi gruppi di violenti hanno attaccato i cantieri della Torino-Lione a Salbertrand, Chiomonte, Susa (frazione Traduerivi) e San Didero. La situazione più critica si è verificata a Chiomonte".... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - No Tav a Chiomonte, prima stima dei danni: "Un milione di euro"

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