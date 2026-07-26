Durante gli scontri di sabato in Val di Susa, sono stati identificati 450 persone coinvolte. Il numero di feriti, secondo alcune fonti, supera le 120 unità, con altre che parlano di 143. Il movimento No Tav ha festeggiato il ritorno delle proteste, mentre Telt ha stimato i danni causati dagli scontri in circa un milione di euro.

Secondo quanto riferisce l'agenzia Ansa sono 450 al momento gli identificati per gli scontri di sabato in Val di Susa durante la protesta No Tav. È salito anche il numero di feriti certe fonti parlano di oltre 120, altre di 143., La società binazionale Telt che sta realizzando l'alta velocità, sta effettuando le prime verifiche e una valutazione dei danni: "Una prima stima al solo cantiere di Chiomonte è di circa 1 milione di euro. Sono ancora da valutare le tempistiche per la rimozione dei detriti e il ripristino degli spazi di lavoro e dei servizi in galleria" fa sapere Telt., Intanto i No Tav hanno diffuso un comunicato in cui... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Dopo gli scontri esulta il movimento No Tav: "Siamo tornati" | Aumentano i feriti | Telt: "Prima stima dei danni: un milione di euro"

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