Durante una puntata di un approfondimento politico su Rete 4, è stato discusso il comportamento degli antagonisti No Tav, con un ospite che ha definito i manifestanti come “terroristi”. La discussione si è concentrata sui presunti atti di violenza degli antagonisti, senza approfondire altri aspetti. La trasmissione è iniziata alle 16 ed è durata a lungo, coinvolgendo diverse opinioni sulla questione.

A 4 di sera, la trasmissione di approfondimento politico di Rete 4, si è parlato a lungo della violenza degli antagonisti No Tav. "Si tratta di atti terroristici e in quanto tali dovrebbero essere, come dire, fermati dallo Stato con la forza delle leggi che la Costituzione ci offre - ha spiegato Francesco Verderami, ospite della trasmissione -, perché questi sono atti di bande armate". Ma a quel punto l'editorialista del Corriere della Sera si è fermato perché ha sentito qualcuno dallo studio protestare contro il suo ragionamento. Di chi stiamo parlando? Del comunista Paolo Cento. "Ma non si può parlare di bande armate, Verderami, è già una situazione complicata, va condannata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - No Tav, "sono terroristi": Francesco Verderami fa impazzire Paolo Cento

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