Mikel Merino ha segnato di nuovo nel finale di partita, portando la Spagna alla vittoria per 2-1 contro il Belgio. L’attaccante dell’Arsenal aveva già segnato nei minuti di recupero contro il Portogallo negli ottavi, garantendo alla squadra la vittoria per 1-0. La sua rete nel finale contro il Belgio ha suscitato grande entusiasmo, con lui che ha commentato di essere molto contento.

Mikel Merino è stato l'eroe del finale della partita vinta dalla Spagna contro il Belgio per 2-1. L'attaccante dell'Arsenal aveva già segnato da subentrato nei primi minuti dei tempi di recupero, assicurando alla Spagna la vittoria per 1-0 sul Portogallo negli ottavi di finale., Merino è entrato in campo all'86° minuto e ha segnato al suo secondo tocco di palla, irrompendo in area e approfittando del rimbalzo dopo che Lammens aveva respinto un tiro dalla distanza di Pau Cubarsi. "L'ho fatto di nuovo, e mi è successo di nuovo, quindi sembrerebbe che la coincidenza esista", ha detto Merino sorridendo a fine partita, "se sei pronto e ci provi, può succedere anche a te. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Merino fa impazzire la Spagna: "È successo di nuovo, sono molto contento"

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