Dopo la manifestazione in Val di Susa, il movimento No Tav ha dichiarato di aver ottenuto un risultato positivo, nonostante i momenti di tensione. La protesta, che ha coinvolto diversi partecipanti, ha portato a scontri con le forze dell’ordine, con alcune azioni considerate provocatorie. Nei commenti pubblicati sui social, il movimento ha definito l’evento come una sfida allo Stato e ha inviato un messaggio di resistenza. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle azioni o sui numeri dei partecipanti.

Il giorno dopo la manifestazione in Val di Susa, il movimento No Tav traccia un bilancio della mobilitazione e rivendica il successo della protesta. In una nota diffusa al termine della giornata, gli attivisti sostengono di essere riusciti a raggiungere e contestare tutti i principali cantieri dell’Alta Velocità, nonostante il massiccio dispositivo predisposto dalle forze dell’ordine. Secondo il movimento, la manifestazione rappresenta la dimostrazione che l’opposizione alla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione continua a essere radicata sul territorio e che, a distanza di quindici anni dalle storiche proteste della Libera Repubblica della Maddalena e dagli scontri del 3 luglio 2011, la mobilitazione resta viva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - No Tav, sfida allo Stato: il folle messaggio dopo la guerriglia in Val di Susa

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