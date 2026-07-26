Guerriglia in Val di Susa 60 feriti per l?assalto No Tav Chiusa l?autostrada fermata circolazione dei treni

Da ilmessaggero.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il festival in Val di Susa, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, con circa 60 persone ferite. Sono stati usati pietre, bombe carta e razzi artigianali contro i poliziotti presenti a tutela del cantiere della Tav. L'autostrada è stata chiusa e la circolazione ferroviaria interrotta. La protesta, che si ripete annualmente, ha attirato centinaia di attivisti violenti.

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Pietre, bombe carta e razzi sparati con mortai artigianali contro le forze dell'ordine schierate a protezione del cantiere della Tav. Come accade ormai ogni anno, il Festival dell'Alta Felicità è stata l'occasione per richiamare in Val di Susa centinaia di attivisti violenti. Sono arrivati in massa dalla Francia e da altre città italiane, come Bari, Roma, Pisa, Taranto, Milano, Genova, Catania. In un video si vede addirittura un attacco paramilitare da parte di un attivista No Tav: pur di colpire una camionetta dei carabinieri non si fa scrupoli a investire con le fiamme di un ordigno artigianale i militari dell'Arma che si trovavano lì vicino. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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