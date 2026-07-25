In Val di Susa, un gruppo di antagonisti ha lanciato molotov e pietre contro le forze di polizia durante un corteo No Tav. Gli incappucciati hanno assaltato i cantieri della Torino-Lione, coinvolgendo anche bombe carta. La manifestazione si è trasformata in un episodio di guerriglia, con scontri diretti tra i partecipanti e le forze dell’ordine. Nessun dettaglio su feriti o arresti è stato comunicato.

Pietre, bombe carta e molotov contro le forze di polizia, l’assalto degli antagonisti al cantiere della Torino-Lione, gli incappucciati. Il corteo No Tav in Val di Susa ha seguito il solito copione: una guerriglia voluta, cercata, organizzata. Con i tratti della guerra allo Stato. A confermare la premeditazione ci sono le operazioni di prevenzione della vigilia: fogli di via per facinorosi noti, il sequestro di materiale esplodente, fionde, mazze e altri oggetti «chiaramente idonei a danneggiare beni, attentare alla incolumità delle persone, travisare la propria persona e ad impedire di poter essere rintracciati», come ha sottolineato... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - No Tav, in Val di Susa è guerra allo Stato: molotov contro la polizia e assalto ai cantieri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Askatasuna, così funzionavano i piani di guerra contro polizia e cantieri della Tav in Val di SusaPer diversi anni, alcuni hanno descritto Askatasuna come un punto di riferimento del dissenso sociale, un luogo frequentato da militanti, studenti e...

No Tav, assalto ai cantieri in Val Susa: in fiamme due camionette dei carabinieriDurante una manifestazione No Tav in Valle di Susa, due camionette dei carabinieri sono state incendiate durante un assalto al cantiere della...

Temi più discussi: No Tav, assalto ai cantieri, scontri con la polizia: chiusa l'A32, treni sospesi; Una marcia No Tav ad alta tensione: Val di Susa blindata e dalla questura di Torino arrivano daspo e fogli di via; NO TAV: SABATO 25 LUGLIO IN MARCIA VERSO I CANTIERI DELLA DEVASTAZIONE CON PARTENZE DA SUSA E VENAUS; No Tav, assalto alle recinzioni del cantiere: la polizia risponde con idranti e lacrimogeni.

La marcia di migliaia di attivisti No Tav partiti da Venaus, in Val di Susa, sede del festival Alta Felicità, per raggiungere i cantieri dell'alta velocità Torino- Lione. Ad aprire il corteo lo striscione C'eravamo, ci siamo, ci saremo. Ora e sempre No Tav. Dalla marcia x.com

Agriturismo Km 0: significato, vantaggi e come riconoscerlo reddit

No Tav, scontri in Val di Susa: l'assalto al cantiere di Chiomonte Una camionetta dei Carabinieri è in fiammeAlta tensione alla marcia No Tav in Val di Susa. Alcune centinaia di attivisti hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine schierate a difesa del cantiere di San Didero, che hanno ... msn.com

Scontri No Tav in Val di Susa, le reazioni. Tajani: Guerriglia inaccettabile, sinistra conniventeDue camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme durante l'assalto ancora in corso al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa nel Torinese. Al momento non si sa ... ilmessaggero.it