In Valsusa si sono registrati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, con circa 450 persone identificate e oltre 120 agenti feriti. La giornata è stata caratterizzata da violenza, trasformando l’area dei cantieri dell’alta velocità in un campo di battaglia. Non ci sono state comunicazioni ufficiali su altri danni o arresti. La situazione rimane tesa, con le autorità che monitorano la zona.

Una nuova e violenta giornata di tensione è tornata a scuotere la stabilità del territorio valsusino, trasformando l’area dei cantieri dell’alta velocità in un vero e proprio campo di battaglia. A quanto si apprende, sono circa 450 i manifestanti coinvolti negli scontri di ieri in Valsusa nei cantieri della Tav di San Didero e Chiomonte, nell’ambito delle indagini svolte dagli investigatori delle forze dell’ordine. Un bilancio pesante che attesta l’innalzamento del livello di scontro attorno alle opere infrastrutturali della valle. Gli investigatori stanno lavorando alacremente per identificare i responsabili dei disordini, analizzando minuziosamente i filmati girati durante gli assalti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - No Tav, scontri in Valsusa: circa 450 identificati, oltre 120 feriti tra forze dell’ordine

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