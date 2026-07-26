Gli agenti coinvolti negli scontri durante le manifestazioni contro la Tav nel cantiere di Chiomonte hanno riportato numerosi feriti. La giornata è stata caratterizzata da scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, con alcuni agenti colpiti e trasportati in ospedale. La protesta ha visto una partecipazione massiccia, con tensioni che si sono protratte per diverse ore. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora fornito dettagli sui numeri ufficiali di feriti o sulle cause degli scontri.

"Si è conclusa una grande giornata di lotta per la Val di Susa ". Con queste vergognose parole il movimento No Tav, celebra l'ultima guerriglia nel cantiere dell'Alta velocità di Chiomonte. Le forze dell'ordine sono state letteralmente prese d'assalto. Una "prova di forza", secondo gli antagonisti di ultra-sinistra, la dimostrazione di poter arrivare "là dove la devastazione del territorio è all’ordine del giorno. Tutti i cantieri della valle sono stati raggiunti e contestati, i dispositivi previsti dalle forze dell’ordine sono stati raggirati e superati grazie alla determinazione delle tante generazioni scese in piazza". Gli incidenti erano purtroppo ampiamente previsti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - No Tav, l'ultima vergogna: "Grande giornata", il bilancio choc degli agenti feriti

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