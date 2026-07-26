Durante gli scontri a Chiomonte, ieri, 126 agenti delle forze dell’ordine sono rimasti feriti. Le violenze sono scoppiate vicino al cantiere, coinvolgendo alcune frange del movimento No Tav. La Lega ha chiesto di applicare il reato di terrorismo. Nessun’altra persona è stata segnalata ferita o coinvolta negli scontri. La situazione si è risolta con l’intervento delle forze dell’ordine per ripristinare l’ordine.

Salgono a 126 i feriti tra le forze dell’ordine a seguito degli scontri avvenuti ieri con alcune frange del movimento No Tav in particolare al cantiere di Chiomonte. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, tra i feriti ci sarebbero 58 poliziotti, 48 carabinieri e 20 della Finanza. Circa 450 gli identificati. Lega: “Reato di terrorismo di piazza contro squadristi”. “ No Tav come terroristi. Di fronte a un bollettino di guerra con oltre 140 agenti delle forze dell’ordine feriti nell’assalto no Tav, la Lega rilancia la proposta, sostenuta storicamente da alcuni sindacati delle forze dell’ordine, di introdurre il reato di terrorismo di piazza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - No Tav, gli scontri a Chiomonte: 126 feriti tra le forze dell’ordine. La Lega: “Si applichi reato terrorismo”

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