L’assalto dei No Tav ha causato un milione di euro di danni

Un assalto dei No Tav ha provocato danni stimati in circa un milione di euro al cantiere di Chiomonte. La stima si riferisce esclusivamente ai danni subiti in quella zona, mentre sono ancora in corso le valutazioni sui tempi necessari per rimuovere i detriti e ripristinare gli spazi di lavoro e i servizi presenti in galleria. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o altri danni collaterali. La situazione è sotto controllo, ma le operazioni di riparazione sono ancora in fase di avvio.

«Una prima stima dei danni al solo cantiere di Chiomonte è di circa 1 milione di euro. Sono ancora da valutare le tempistiche per la rimozione dei detriti e il ripristino degli spazi di lavoro e dei servizi in galleria». Questa una prima analisi di Telt, la società binazionale che sta realizzando l’alta velocità. «Nel pomeriggio del 25 luglio – viene affermato – in occasione del Festival Alta Felicità organizzato da dieci anni dal Movimento No Tav, diversi gruppi di violenti hanno attaccato i cantieri della Torino-Lione a Salbertrand, Chiomonte, Susa (frazione Traduerivi) e San Didero. La situazione più critica si è verificata a Chiomonte». «A Chiomonte bombe di acetilene». 🔗 Leggi su Open.online

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