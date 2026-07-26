Sabato, in Val di Susa, durante una manifestazione del movimento No Tav al cantiere di Chiomonte, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Sono stati registrati 126 feriti tra gli agenti e 436 persone sono state identificate, anche da forze di polizia di Francia, Germania e Belgio. La giornata è stata caratterizzata da tensioni e scontri che hanno coinvolto diverse forze di sicurezza.

Salgono a 126 i feriti tra le forze dell’ordine a seguito degli scontri avvenuti sabato in Val di Susa, in particolare al cantiere Tav di Chiomonte, durante la manifestazione del movimento No Tav nell’ambito del Festival dell’Alta Felicità. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, tra i feriti ci sarebbero 58 poliziotti, 48 carabinieri e 20 appartenenti alla Guardia di Finanza. Sono 436 le persone identificate. Tra gli identificati figurano anche cittadini provenienti da Francia, Germania e Belgio, le cui posizioni sono ora al vaglio sotto il profilo amministrativo e penale. Al termine delle attività di controllo successive alla manifestazione No Tav nell’ambito del Festival Alta Felicità, la Polizia di Stato ha sequestrato diverso materiale ritenuto idoneo all’offesa e al travisamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - No Tav, 126 i feriti tra forze ordine e 436 identificati anche da Francia, Germania e Belgio

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