Assalto No Tav in Val di Susa | 126 feriti tra le forze dell' ordine Sequestrati ordigni e

Durante l'assalto dei No Tav in Val di Susa, 126 agenti sono rimasti feriti. Sono stati sequestrati diversi ordigni e materiali esplosivi. La polizia ha fermato alcuni attivisti coinvolti negli scontri. Non ci sono notizie di vittime tra i civili. Le forze dell'ordine hanno mantenuto la sicurezza durante le operazioni di sgombero. La situazione si è sbloccata nel corso della giornata, ma le tensioni sono proseguite.

AGI - Il giorno dopo l'assalto dei No Tav in Val di Susa arriva il bilancio delle forze dell'ordine ferite durante la guerriglia scatenata dagli attivisti. A quanto apprende l'Agi da fonti qualificate, sono 126 gli operatori rimasti feriti ieri negli scontri provocati dai No Tav: 58 poliziotti, 48 carabinieri e 20 finanzieri. Ai No Tav sequestrati ordigni e molotov . La polizia ha identificato 436 persone, parte delle quali provenienti da altri paesi europei quali Francia, Germania e Belgio, le cui posizioni sono al vaglio sia dal punto di vista amministrativo sia penale. Sequestrato anche ingente materiale pirotecnico ed esplosivo, maschere antigas, ordigni artigianali e diverso materiale idoneo a nascondere il volto. 🔗 Leggi su Agi.it

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