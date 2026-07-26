Neymar | guarda il video del gol mentre l’icona del Brasile si guadagna la squalifica al ritorno del Santos nella prima partita dell’attaccante dai Mondiali del 2026

Neymar ha segnato un gol durante la sua prima partita dopo i Mondiali del 2026, contribuendo a ottenere un punto per il Santos. Tuttavia, al suo ritorno in campo, è stato squalificato. La partita è stata la sua prima apparizione dopo l'eliminazione agli ottavi con la nazionale brasiliana.

2026-07-26 17:42:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il capocannoniere del Brasile Neymar ha salvato un punto per il Santos, ma è incorso in una squalifica alla sua prima apparizione dopo l’uscita agli ottavi della Selecao ai Mondiali del 2026. Neymar ha scambiato un uno-due con l’esterno argentino Alvaro Barreal prima di portare gli otto volte campioni brasiliani in vantaggio al 36?, ma rimangono in difficoltà retrocessione dopo essere stati costretti a pareggiare 2-2 in casa contro il Chapecoense, che è ultimo in Serie A per otto punti. Il pareggio di Marcinho dopo l’intervallo – concesso dopo la revisione del Video Assistant Referee – e l’autogol di Joao Ananias al 62? hanno regalato agli ospiti un vantaggio a sorpresa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Neymar's Last Goal for Brazil | Emotional Farewell as Brazil Exit the 2026 World Cup

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