La storia del video fake di Neymar in bagno mentre Ancelotti lo convoca ai Mondiali col Brasile
Una breve clip di 12 secondi, che mostra un uomo in bagno, ha attirato molta attenzione online, ma si è rivelata falsa. Il video è un meme umoristico e non rappresenta un episodio reale. La clip si è diffusa rapidamente sui social media, alimentando discussioni e commenti tra gli utenti. La situazione riguarda la convocazione di un calciatore per il quarto mondiale, ma il video non ha alcun collegamento con eventi autentici o dichiarazioni ufficiali.
La clip di 12 secondi è divenuta virale ma è fasulla: si tratta di un meme umoristico che ironizza sulla pressione mediatica generata dalla chiamata di Neymar per il quarto Mondiale della carriera. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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