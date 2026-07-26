Leao ospite illustre del Santos | esulta al gol dell' idolo Neymar
Rafael Leao ha assistito alla partita del Brasileirão tra Santos e Chapecoense, dove ha esultato per i gol di Neymar. L’attaccante portoghese era presente come ospite e ha condiviso l’emozione delle reti dell’amico. La partita si è conclusa con la vittoria del Santos, con Neymar protagonista. Leao ha mostrato entusiasmo durante l’incontro, partecipando alle celebrazioni dei gol del brasiliano.
Rafael Leao ha assistito alla sfida del Brasileirão tra il Santos e la Chapecoense scatenandosi ai gol dell'amico Neymar. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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Neymar, doppietta con il Santos: in tribuna esulta Leao, lui gli regala la magliaDurante la partita tra Santos e Chapecoense, Neymar ha segnato due gol, uno su rigore, portando la sua squadra al pareggio.
Leao con la maglia del... Santos! E arriva il regalo di NeymarRafa Leao ha assistito alla partita tra Santos e Chapecoense a Vila Belmiro, indossando la maglia del Santos con il numero 17.
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Leao felice per il gol dell'amico Neymar #SportMediaset facebook