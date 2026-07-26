Leao ospite illustre del Santos | esulta al gol dell' idolo Neymar

Notizia in breve

Rafael Leao ha assistito alla partita del Brasileirão tra Santos e Chapecoense, dove ha esultato per i gol di Neymar. L’attaccante portoghese era presente come ospite e ha condiviso l’emozione delle reti dell’amico. La partita si è conclusa con la vittoria del Santos, con Neymar protagonista. Leao ha mostrato entusiasmo durante l’incontro, partecipando alle celebrazioni dei gol del brasiliano.