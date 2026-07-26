Neymar esultanza polemica sotto gli occhi di Leao | colpa del poker

Da sportmediaset.mediaset.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Neymar ha esultato in modo polemico dopo aver segnato due gol contro la Chapecoense, davanti a Rafa Leao che era presente in tribuna. L’esultanza ha attirato l’attenzione e ha suscitato discussioni. L’attaccante ha manifestato la sua gioia in modo evidente, senza nascondere le emozioni. La scena si è svolta durante la partita, con Neymar che ha esultato in modo particolare, mentre Leao osservava dall’alto.

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Sotto gli occhi di Rafa Leao, presente sulle tribune, Neymar si è tolto qualche sassolino delle scarpe esultando in occasione dei due gol siglati alla Chapecoense. Il brasiliano in particolare, ha festeggiato le reti simulando di giocare a poker e a golf. Questo per spazzare via le critiche ricevute da chi aveva svelato che l'ex Barcellona aveva saltato l'ultima trasferta in Venezuela col suo Santos per prendere parte a un torneo di poker.,. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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