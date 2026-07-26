Durante una partita di Brasileirão Betano tra Santos e Chapecoense, Neymar ha segnato una doppietta portando il punteggio sul 2-2. Tra il pubblico presente allo stadio anche Rafael Leão, che sta trascorrendo le ultime giornate di vacanza in Brasile. Dopo il gol di Neymar, l’attaccante del Milan ha esultato visibilmente, celebrando con entusiasmo. La partita si è conclusa con il pareggio tra le due squadre.

Il Santos ha affrontato la Chapecoense nella sfida valida per la Brasileirão Betano: 2-2 con doppietta di Neymar. Presente allo stadio anche Rafael Leão: l'attaccante del Milan sta passando gli ultimi giorni delle sue vacanze proprio in Brasile ed è scoppiato con la sua esultanza dopo il gol dell'attaccante brasiliano. Ecco il video dal social. Al termine della partita, Neymar ha regalato la sua maglietta proprio al numero 10 del Milan. Ecco sempre le immagini dai social. Un bel momento per l'attaccante rossonero che sta comunque lavorando per farsi trovare al massimo al rientro con il Milan. Leão raggiungerà questo mercoledì i suoi compagni a Perth in Australia, pronto a giocare le prossime amichevoli con la squadra di Amorim. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Leão in Brasile: maglia da Neymar e grande esultanza per il gol del brasiliano | VIDEO

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Neymar ha conquistato tutti ai Mondiali 2026 grazie al suo piccolo Rolex d'oro indossato con la maglia del BrasileNeymar non ha giocato nella partita del 13 giugno tra Brasile e Marocco, terminata con un pareggio di 1-1.

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