Il weekend sul Garda ha visto raduni illegali di auto che hanno suscitato polemiche tra i sindaci delle due località. Il sindaco di Montichiari ha attribuito la responsabilità al TNS, mentre la collega di Peschiera ha affermato che la colpa è dei partecipanti e ha segnalato che ora si spostano anche a Brescia. La discussione si è svolta sui social, evidenziando il contrasto tra le opinioni dei due amministratori.

Continuano a far parlare i raduni illegali di auto che hanno tenuto banco lo scorso weekend sul Garda. Sui social, scambio di opinioni tra il sindaco di Montichiari, Marco Togni, e la prima cittadina di Peschiera del Garda, Maria Orietta Gaiulli. In un lungo post, Togni aveva ricordato le differenze tra SOGA e TSNS: il primo (ANon c'entra niente con i raduni», ha scritto Togni) è un evento autorizzato e statico che da anni si tiene nel basso Garda, a Mozambano, in una villa nella quale la auto sono esposte e non si muovono, mentre il secondo è un gruppo anonimo austriaco che dal 2020 organizza raduni illegali, non solo in Italia, in concomitanza come quest'anno con il SOGA. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Raduni auto illegali, polemica tra il sindaco di Montichiari e la collega di Peschiera: «Colpa è del TNS, non del Soga», «Invece no, la colpa è loro: ora vengono anche a Brescia»

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Raduni illegali di auto, notte di caos tra Montichiari, Mazzano e Sant'Eufemia

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