Il gesto commovente di Nico Williams | regala la medaglia alla madre in tribuna

Da video.gazzetta.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la premiazione del Mondiale, Nico Williams ha consegnato la medaglia alla madre che si trovava in tribuna. Il gesto è stato spontaneo e ha attirato l’attenzione dei presenti. Williams, che non è stato tra i protagonisti principali della vittoria, ha mostrato il suo attaccamento alla famiglia attraverso questo semplice ma significativo atto. La scena si è svolta davanti alle telecamere, catturando l'emozione del momento.

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Forse non sarà stato tra i protagonisti assoluti della cavalcata trionfale della Spagna fino alla vittoria del Mondiale, nonostante l'assist in finale, ma senza dubbio Nico Williams si è preso la scena con un gesto commovente che cela dietro di sé una storia incredibile. Dopo aver sollevato la coppa, tra un abbraccio e l'altro con i compagni, l'esterno dell'Athletic è corso verso la tribuna per regalare la medaglia a sua madre Maria. Un piccolo segno di riconoscimento verso la donna a cui deve tutto e che in passato ha dovuto superare non pochi ostacoli. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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