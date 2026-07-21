Il gesto commovente di Nico Williams | regala la medaglia alla madre in tribuna

Notizia in breve

Durante la premiazione del Mondiale, Nico Williams ha consegnato la medaglia alla madre che si trovava in tribuna. Il gesto è stato spontaneo e ha attirato l’attenzione dei presenti. Williams, che non è stato tra i protagonisti principali della vittoria, ha mostrato il suo attaccamento alla famiglia attraverso questo semplice ma significativo atto. La scena si è svolta davanti alle telecamere, catturando l'emozione del momento.