Netanyahu | Se Iran ci attaccherà commetterà un grave errore

Il primo ministro israeliano ha dichiarato che se l'Iran attaccherà, commetterà un errore grave. Ha anche affermato che ascolterà le proposte dell’ex presidente degli Stati Uniti riguardo alla questione iraniana, sottolineando la fiducia nelle decisioni prese in collaborazione con gli Stati Uniti. La dichiarazione arriva in un momento di tensione tra Israele e Iran, senza ulteriori dettagli su eventuali strategie o misure militari.

Netanyahu ha spiegato che ascolterà “ciò che Trump ha in mente”, in merito alla situazione con l'Iran, ribadendo la grande fiducia che ha nel presidente Usa Il primo ministro israelianoBenjamin Netanyahutorna a parlare dell’Iran e lo fa con parole che confermano la centralità del ruolo degli Stati Uniti nella gestione della crisi mediorientale. In un’intervista a Fox News, il premier ha dichiaratodi sostenere “pienamente” gli sforzi del presidente americano Donald Trumpper indebolire Teheran e spingerla a porre fine al suo programma nucleare. Un appoggio che arriva in un momento di forte instabilità regionale, con la guerra scoppiata pochi mesi fa e ancora lontana da una soluzione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Netanyahu After Arad Strike: Iran Endangers the Entire World

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