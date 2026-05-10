Il primo ministro ha dichiarato che la guerra contro l’Iran non si è conclusa e che è necessario portare via l’uranio arricchito presente nel paese. Nel frattempo, l’ex presidente ha affermato che l’Iran sta prendendo in giro gli Stati Uniti. Le autorità statunitensi e israeliane stanno cercando di rimuovere le scorte di uranio prima della fine delle operazioni militari contro Teheran.

Le scorte di uranio arricchito in possesso dell’Iran devono essere «rimosse» prima della conclusione della guerra di Usa e Israele contro Teheran. Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in un’intervista alla Cbs. La guerra «non è finita, perché c'è ancora materiale nucleare, l’uranio arricchito, che deve essere portato fuori dall’Iran. Ci sono ancora siti di arricchimento che devono essere smantellati», ha aggiunto Netanyahu in un estratto di intervista del programma '60 Minutes'. «Si interviene e lo si porta via», ha rincarato il leader israeliano, rispondendo alla domanda su come l’uranio potesse essere...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Netanyahu: "Guerra all'Iran non è finita, c'è l'uranio da portare via". Trump: "L'Iran ci prende in giro"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caracciolo: L'America non è più una superpotenza #trump #usa #iran #israele

Notizie correlate

Guerra in Iran, Trump e Netanyahu valutano la ripresa dei conflitti con l’Iran: “Proposta di pace non accettabile”Il panorama mediorientale in questi primi giorni di maggio 2026 è dominato da una tensione estrema, segnata dallo stallo dei negoziati in Pakistan e...

Iran, la guerra in diretta: Trump: “Teheran al collasso, vogliono che apriamo Hormuz”. Iran: “Per noi la guerra non è finita”. Israele bombarda il LibanoLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Trump afferma che Teheran vuole la fine del blocco a Hormuz ma Teherna replica:...

Argomenti più discussi: Netanyahu: La guerra non è finita, l’uranio va rimosso; Israele spera che il conflitto continui, il Golfo è in attesa; Obama: 'Sull'Iran io fermai Netanyahu, Trump lo ha accontentato'; Accordo Usa-Iran vicino? Fittipaldi: Trump trascinato in una guerra demenziale da Netanyahu.