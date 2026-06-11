Trump annuncia che attaccherà l’Iran in maniera molto forte

Il presidente ha annunciato che gli Stati Uniti attaccheranno l’Iran “molto duramente”, riprendendo i bombardamenti, durante un discorso alla Casa Bianca. La dichiarazione è arrivata mercoledì, senza dettagli specifici su eventuali obiettivi o modalità dell’azione militare. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata da altre fonti governative. La notizia ha generato tensioni tra le due nazioni, senza conferme di operazioni in corso.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti attaccheranno l’Iran “molto duramente, riprendendo i bombardamenti ” mercoledì, durante un discorso alla Casa Bianca. “A giudicare dall’elicottero, credo che ne abbiamo il diritto”, ha detto Trump. Trump ha affermato che nell’elicottero precipitato in Medio Oriente all’inizio di questa settimana era stata nascosta una bomba che non è esplosa. “Era in fiamme, ma non è esploso. Quei due piloti sapevano volare, ma sono stati molto fortunati”, ha detto Trump. Mercoledì il presidente Trump ha promesso ulteriori attacchi contro l’Iran, affermando che le due parti erano “davvero vicine a un accordo, ma continuano a prenderci in giro, continuano a farci credere di essere degli ingenui”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Donald Trump annuncia lattacco allIran

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