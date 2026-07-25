Una registrazione audio pubblicata da un quotidiano online coinvolge il giornalista di Rai nel contesto di accuse legate alla presenza di mafia e massoni. L’audio è stato inviato a un’influencer e ora viene esaminato dal comitato etico dell’azienda. La direzione di Rai ha dichiarato che le frasi contenute nel file sono sotto valutazione. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di esponenti della destra politica, che chiedono chiarimenti ufficiali.

La Verità pubblica un audio inviato alla influencer Pelliccia. Viale Mazzini: frasi già al vaglio del comitato etico. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - “In Rai mafia e massoni”, nuova bufera su Ranucci. La destra: ora chiarisca

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Temi più discussi: RaiNews. . Io amo la Sicilia perché non mi piace dice il magistrato ucciso dalla mafia 34 anni fa in un'inedita intervista della Rai Sicilia, risalente al 1987. Bisogna partire dalla considerazione che ci sono cose che non vanno e che devono essere cambiate.; Linea Verde Sentieri affronta la Magna Via Francigena; Petra Reski, la giornalista anti-mafia che difende Venezia tra inchieste e impegno civico; RAI 2 * TG2 POST - 18/07(21.00) : PAOLO BORSELLINO E LA LOTTA ALLA MAFIA, CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA / NORMATIVE (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING).

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