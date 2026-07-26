Pochi secondi di un video trasmesso dal TG1 mostra alcuni frame tratti dal video della bodycam di uno dei poliziotti che è intervenuto su Abderrahim Fakir, 42enne di origine marocchina. Nel video si vede una chiazza di sangue dietro la nuca dell'uomo. Secondo il Tg1, si tratterebbe della ferita che spiegherebbe la chiazza di sangue sotto la testa dell'uomo, ormai senza vita, che si vede in altri video ripresi da alcuni residenti della zona. 🔗 Leggi su Video.corrieredibologna.corriere.it

© Video.corrieredibologna.corriere.it - Nel video della bodycam del poliziotto la ferita alla nuca di Abderrahim Fakir

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Morte Fakir, spunta nuovo VIDEO con chiazza di sangue sotto la testa del marocchino, legale agenti: “Da ferita a nuca”Un nuovo video mostra il 42enne con il volto aperto e sangue sulla testa, con una chiazza evidente dietro il collo.

Le urla nei video e il giallo delle bodycam: cosa è successo in via Svevo prima della morte di Abderrahim FakirUn uomo di 43 anni di origine marocchina è morto a Bologna, in via Svevo al Pilastro, dopo essere stato fermato dalla polizia.

Temi più discussi: Caso Fakir, il video esclusivo del Tg1 con le immagini della body Cam dei poliziotti; Bologna, la bodycam e il video di 20 minuti che parte quando Fakir spintona un uomo. L'avvocato dei poliziotti: Intervento banale sfociato in tragedia; Non respira, questo ha gli occhi fissi: il video della bodycam e gli ultimi 4 minuti di vita di Fakir; Morte Fakir, in esclusiva il video dei momenti precedenti l'intervento della polizia.

Effetto spettatore. Ho visto il video della morte, in piena estate, di Abderrahim Fakir. Ho sentito le urla, i colpi di tosse, le cicale. I video prima dell'intervento e parte di quello della bodycam accesa dal poliziotto. Ho visto gli spettatori (bystander) attorno a Fakir. x.com

Prima di processare il morto. Dieci risposte sul caso di Abderrahim Fakir reddit

Fakir, ecco il video della bodycam di uno dei poliziotti: il marocchino era entrato in contatto con un'altra personaLe immagini, che risalgono a poco dopo mezzogiorno, mostrano le mani degli agenti sia su Fakir e su un altro uomo con la maglietta bianca con cui il marocchino era venuto a contatto. Il ... ilmessaggero.it

Morte Fakir, nuovi importanti sviluppi dalle immagini delle bodycam degli agentiAcquisite nuove immagini dalle bodycam degli agenti che portano nuovi sviluppi nelle indagini sulla morte di Fakir. notizie.it