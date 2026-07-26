Nel video della bodycam del poliziotto la ferita alla nuca di Abderrahim Fakir

Da video.corrieredibologna.corriere.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un breve video trasmesso dal TG1 mostra alcuni fotogrammi della bodycam di un agente intervenuto su un uomo di 42 anni di origine marocchina. Nel filmato si evidenzia una ferita alla nuca dell’uomo, identificato come Abderrahim Fakir. Il video dura pochi secondi e si concentra sull’intervento della polizia, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze dell’accaduto.

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Pochi secondi di un video trasmesso dal TG1 mostra alcuni frame tratti dal video della bodycam di uno dei poliziotti che è intervenuto su Abderrahim Fakir, 42enne di origine marocchina. Nel video si vede una chiazza di sangue dietro la nuca dell'uomo. Secondo il Tg1, si tratterebbe della ferita che spiegherebbe la chiazza di sangue sotto la testa dell'uomo, ormai senza vita, che si vede in altri video ripresi da alcuni residenti della zona. 🔗 Leggi su Video.corrieredibologna.corriere.it

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