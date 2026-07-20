Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto a Bologna, in via Svevo al Pilastro, dopo essere stato fermato dalla polizia. Nei video si ascoltano urla mentre le bodycam mostrano il colore giallo. La Procura ha aperto un fascicolo per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Si chiamava Abderrahim Fakir il 43enne di origine marocchina morto in via Svevo al Pilastro a Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo sul caso. Chi indaga acquisirà immagini e video che hanno ripreso gli ultimi momenti in vita dell’uomo. Fra questi, ci sono le riprese delle telecamere delle bodycam dei poliziotti e il video registrato e diffuso dai familiari della vittima, ma anche altri filmati registrati da persone presenti sul posto. (ANSA FOTO) – Notizie.com In un video le urla di Fakir si sentono in maniera nitida: “ Aiuto, basta, basta ”. Si vedono due agenti che bloccano il 43enne marocchino a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Le urla nei video e il giallo delle bodycam: cosa è successo in via Svevo prima della morte di Abderrahim Fakir

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