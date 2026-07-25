Pirlo lo sponsor russo di scommesse diventa un caso politico Ma il contratto si scioglierà
Il contratto tra il tecnico e il brand di scommesse russe sarà sciolto, dopo le polemiche sulla sua nomina come nuovo ct azzurro. La decisione arriva in un contesto di tensioni legate al coinvolgimento del tecnico con il marchio, di cui è ambassador globale. La questione ha attirato l’attenzione politica e mediatica, mentre il legame tra il tecnico e l’azienda sarà interrotto. Nessun dettaglio è stato comunicato sui tempi o le modalità dello scioglimento del contratto.
Nella giornata di oggi, oltre alle polemiche per la scelta di Pirlo come nuovo ct azzurro, è montato anche il caso legato a Fonbet, brand internazionale di scommesse sportive di cui il tecnico è global ambassador. È evidente che, viste anche le norme italiane sul betting, Pirlo dovrà liberarsi di questo contratto prima di firmare. Ma la cosa dovrebbe avvenire assieme alla rescissione con lo United Fc di Dubai, la squadra degli Emirati Arabi Uniti che sta allenando. Il presidente e proprietario del club, Sergey Lomakin, ha infatti interessi economici rilevanti proprio all'interno di Fonbet. Ingaggiare Pirlo per la panchina voleva dire anche sfruttarne il fascino mediatico di campione azzurro per dare visibilità all'azienda di scommesse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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