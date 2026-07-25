Pirlo lo sponsor russo di scommesse diventa un caso politico Ma il contratto si scioglierà

Notizia in breve

Il contratto tra il tecnico e il brand di scommesse russe sarà sciolto, dopo le polemiche sulla sua nomina come nuovo ct azzurro. La decisione arriva in un contesto di tensioni legate al coinvolgimento del tecnico con il marchio, di cui è ambassador globale. La questione ha attirato l’attenzione politica e mediatica, mentre il legame tra il tecnico e l’azienda sarà interrotto. Nessun dettaglio è stato comunicato sui tempi o le modalità dello scioglimento del contratto.