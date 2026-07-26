Con tutto il rispetto per Giovanni Malagò, in questo momento manca, alla guida della Federcalcio, un tipo deciso e inattaccabile, sotto ogni punto di vista, come Artemio Franchi. Il quale non avrebbe mai permesso alla politica di entrare a gamba tesa nella scelta del Commissario tecnico della Nazionale. “Giù le mani dal calcio”, diceva quando si avvicinavano i “potentati” che avevano solo un obiettivo: far parlare, e scrivere, di loro. Il fatto che Pirlo sia stato protagonista di pubblicità per le scommesse di un’azienda russa, il cui “capo” è anche il presidente della squadra di Dubai, è un problema da risolvere. Rescindendo subito ogni legame. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Nazionale: Pirlo è un caso politico. Maldini: “O lui o me ne vado”. Malagò ripeta la frase di Franchi: “Giù le mani da calcio”

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SIAMO ALLO SBANDO PIRLO PUÒ SALTARE e MALDINI fa un PASSO INDIETRO

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Povero Malagò, stretto tra Pirlo ct e la paura che Maldini se ne vadaIl presidente della federazione italiana di calcio si trova a gestire tensioni tra il commissario tecnico e il direttore generale.

Temi più discussi: Nazionale. Pirlo ct, in attesa dell'annuncio elogi ma anche critiche; Pirlo è il nuovo allenatore della Nazionale: per lui un contratto di 4 anni a 1,5 milioni; Pirlo nuovo ct della Nazionale: accordo raggiunto per 4 anni; Le certezze di Maldini e i dubbi di Malagò su Pirlo, come nuovo allenatore Italia: il compromesso dietro la scelta.

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