Nazionale | Pirlo è un caso politico Maldini | O lui o me ne vado Malagò ripeta la frase di Franchi | Giù le mani da calcio

Da firenzepost.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Con tutto il rispetto per Giovanni Malagò, in questo momento manca, alla guida della Federcalcio, un tipo deciso e inattaccabile, sotto ogni punto di vista, come Artemio Franchi. Il quale non avrebbe mai permesso alla politica di entrare a gamba tesa nella scelta del Commissario tecnico della Nazionale. “Giù le mani dal calcio”, diceva quando si avvicinavano i “potentati” che avevano solo un obiettivo: far parlare, e scrivere, di loro. Il fatto che Pirlo sia stato protagonista di pubblicità per le scommesse di un’azienda russa, il cui “capo” è anche il presidente della squadra di Dubai, è un problema da risolvere. Rescindendo subito ogni legame. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Nazionale: Pirlo è un caso politico. Maldini: “O lui o me ne vado”. Malagò ripeta la frase di Franchi: “Giù le mani da calcio”
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SIAMO ALLO SBANDO PIRLO PUÒ SALTARE e MALDINI fa un PASSO INDIETRO

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