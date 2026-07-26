Nazionale | Pirlo è un caso politico Maldini | O lui o me ne vado Malagò ripeta la frase di Franchi | Giù le mani da calcio
Con tutto il rispetto per Giovanni Malagò, in questo momento manca, alla guida della Federcalcio, un tipo deciso e inattaccabile, sotto ogni punto di vista, come Artemio Franchi. Il quale non avrebbe mai permesso alla politica di entrare a gamba tesa nella scelta del Commissario tecnico della Nazionale. “Giù le mani dal calcio”, diceva quando si avvicinavano i “potentati” che avevano solo un obiettivo: far parlare, e scrivere, di loro. Il fatto che Pirlo sia stato protagonista di pubblicità per le scommesse di un’azienda russa, il cui “capo” è anche il presidente della squadra di Dubai, è un problema da risolvere. Rescindendo subito ogni legame. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
SIAMO ALLO SBANDO PIRLO PUÒ SALTARE e MALDINI fa un PASSO INDIETRO
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Povero Malagò, stretto tra Pirlo ct e la paura che Maldini se ne vadaIl presidente della federazione italiana di calcio si trova a gestire tensioni tra il commissario tecnico e il direttore generale.
Temi più discussi: Nazionale. Pirlo ct, in attesa dell'annuncio elogi ma anche critiche; Pirlo è il nuovo allenatore della Nazionale: per lui un contratto di 4 anni a 1,5 milioni; Pirlo nuovo ct della Nazionale: accordo raggiunto per 4 anni; Le certezze di Maldini e i dubbi di Malagò su Pirlo, come nuovo allenatore Italia: il compromesso dietro la scelta.
CASO PIRLO, MALDINI PUÒ GIÀ LASCIARE IL SUO RUOLO IN FIGC La possibile nomina di Andrea #Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale si è trasformata in un vero caso politico. A sollevare dubbi sarebbero i rapporti dell’allenatore con x.com
Andrea Pirlo è stato uno dei più grandi centrocampisti della storia del calcio italiano. Su questo ci sono pochi dubbi. Ma essere una leggenda in campo non significa, automaticamente, essere la scelta giusta per guidare la Nazionale. L'Italia ha bisogno di un c facebook
Pirlo in Nazionale, la panchina azzurra si complica. Maldini medita lo strappoIl possibile approdo di Andrea Pirlo sulla panchina della Nazionale si è improvvisamente complicato e, se la nomina dovesse davvero saltare, ... iltempo.it
Pirlo, Maldini e i figli procuratori: perché è un caso diverso da quello di Lippi nel 2016L'ex ct rinunciò al ruolo di dt per il mestiere del figlio ma le situazioni di Pirlo e Maldini non generano conflitti di interesse: i due figli d'arte non hanno ottenuto l'abilitazione ... msn.com