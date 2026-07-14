Nuovo ct della Nazionale Malagò | Short list con Maldini e Leonardo annuncio la prossima settimana In rialzo le quotazioni di Pirlo

Il nuovo commissario tecnico della Nazionale sarà scelto entro la prossima settimana, con una lista ristretta di nomi che include Maldini e Leonardo. Malagò ha annunciato che da oggi pomeriggio si procederà alla definizione di questa short list. Le quotazioni di Pirlo sono in aumento, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La decisione finale sarà comunicata nei prossimi giorni.

«Da oggi pomeriggio si andrà verso la definizione di una ‘short list’ per individuare un profilo ». Sono le parole del presidente della Figc, Giovanni Malagò, a margine della riunione di Giunta del Coni. La rivoluzione del calcio italiano è iniziata con l e nomine di Paolo Maldini come direttore tecnico e Leonardo come advisor. Ora Malagò e i due dirigenti si riuniranno per nominare il commissario tecnico della Nazionale, che avrà come obiettivo principale il ritorno ai Mondiali nel 2030. «Stiamo lavorando in questo senso. Dobbiamo anche organizzare degli incontri in video con Maldini e Leonardo. L’annuncio del nuovo ct potrebbe arrivare la prossima settimana? Non mi sento di escluderlo ». 🔗 Leggi su Open.online

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