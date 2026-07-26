Nazionale perplessità su Pirlo | ora Mancini torna di moda per l’Italia!

Dopo i dubbi espressi da Malagò, l’attenzione si sposta su Roberto Mancini come possibile allenatore della nazionale italiana di calcio. La candidatura di Pirlo ha perso quota, mentre Mancini torna a essere considerato una soluzione plausibile. La situazione si evolve in vista delle prossime scadenze per la guida tecnica della squadra nazionale. Nessun annuncio ufficiale è stato ancora rilasciato dalle autorità responsabili.

di Paolo Moramarco Nazionale, emergono perplessità su Pirlo: ora Mancini torna di moda per l’Italia! L’ex tecnico dell’Inter torna a prendere quota dopo i dubbi di Malagò. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Roberto Mancini continua a sperare in un ritorno sulla panchina della Nazionale italiana. Dopo aver lasciato il Qatar, il tecnico di Jesi avrebbe deciso di non legarsi a nessun altro club, respingendo offerte provenienti da Benfica, Besiktas, Fulham e Nottingham Forest, con l’obiettivo di rimanere disponibile qualora si presentasse un incarico azzurro. La prospettiva di partecipare a un Mondiale, dopo l’eliminazione dell’Italia nei playoff contro la Macedonia del Nord, sarebbe rimasta un elemento decisivo nelle sue scelte. 🔗 Leggi su Internews24.com

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