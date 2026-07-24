Nella notte, Pep Guardiola ha rifiutato l’offerta di allenare la Nazionale italiana, dichiarando di non sentirsi in grado di accettarla. La risposta, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è stata definitiva. Ora si valutano alternative, tra cui gli eventuali nomi di Pirlo e Mancini.

«Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento». Nella notte, come riportato dalla Gazzetta dello Sport è arrivata la risposta definitiva di Pep Guardiola alla proposta di guidare la Nazionale italiana. Un rifiuto sofferto, maturato soltanto dopo diversi giorni di riflessione. Il tecnico catalano avrebbe valutato seriamente la possibilità di sedersi sulla panchina azzurra, immaginandosi con il tricolore sulla divisa e l’inno di Mameli prima delle partite. Alla fine, però, ha prevalso la scelta già maturata da tempo: fermarsi dopo dieci anni alla guida del Manchester City. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Ct Italia, nella notte il No di Guardiola agli azzurri: «Non me la sento». Ora ipotesi Pirlo e Mancini

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