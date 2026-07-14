Il nome di Andrea Pirlo è ora il più citato come possibile allenatore della nazionale, mentre le discussioni si sono concentrate meno su Guardiola, Conte e Mancini. Durante le conversazioni si è parlato di un interesse e di un possibile progetto legato a Guardiola, ma senza conferme ufficiali. La trattativa con altri allenatori, invece, non ha portato a sviluppi concreti o annunci pubblici.

Mesi a discutere di Antonio Conte o Roberto Mancini, con sullo sfondo la suggestione di Pep Guardiola per il quale è stata spesa almeno una telefonata cercando di capire l’interesse eventuale e la fattibilità (tutta da dimostrare) del progetto. Ora che si arriva al momento della verità, però, verso la panchina della nuova Italia che dovrà ricostruire il rapporto tra i colori azzurri e il Mondiale che manca dal 2014 corre veloce l’outisder meno atteso: Andrea Pirlo. E’ il nome portato da Paolo Maldini e Leonardo, le figure che il presidente della Figc Giovanni Malagò ha scelto per affidare loro la parte tecnica della federazione partendo proprio dalla nazionale maggiore. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Guardiola o Mancini? No. Nella corsa alla nazionale ora il favorito è la scommessa Pirlo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ct della Nazionale: avanza Pirlo. Guardiola operazione complessaAndrea Pirlo è in corsa per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio.

Nazionale, siamo passati da Guardiola a Pirlo (sembra Scherzi a parte)L’Italia ha scelto Pirlo come nuovo allenatore della nazionale, sostituendo Guardiola.

Temi più discussi: Guardiola o Mancini? No. Nella corsa alla nazionale ora il favorito è la scommessa Pirlo; Figc, Malagò: Da domani lavoriamo sul ct. Guardiola? Serve compatibilità. Mancini...; Italia, il ct non prima di 7 giorni. Guardiola, Mancini, Conte e non solo: nomi e scenari; Perché Pep Guardiola dovrebbe venire ad allenare l’Italia.

E’ Andrea Pirlo, un po’ a sorpresa, il nome le cui quotazioni sono salite più decisamente per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale . La scelta spetta a Paolo Maldini e Leonardo, nominati di recente da Giovanni Malagò rispettivamente direttore tec x.com

Guardiola o Mancini? No. Nella corsa alla nazionale ora il favorito è la scommessa PirloLa clamorosa svolta nella scelta del prossimo commissario tecnico: dopo settimane di rumors potrebbe spuntarla l'ex rossonero e bianconero, con un curriculum non paragonabile alle altre ipotesi. panorama.it

Ct Italia, Malagò non chiude a Guardiola: Bisogna verificare la compatibilità. Mancini...Il presidente della Figc non ha chiuso la porta né a Guardiola, né a Mancini, ma dovrà essere una scelta condivisa con Maldini e Leonardo. msn.com