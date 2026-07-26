Nations League di Volley Femminile l’Italia batte la Cina e conquista la medaglia di bronzo

Nella finale per il terzo posto della Nations League di volley femminile, l’Italia ha battuto la Cina e si è aggiudicata la medaglia di bronzo. La partita si è conclusa con la vittoria delle italiane, che hanno conquistato così il podio mondiale. L’evento si è svolto a Macao il 26 luglio 2026. La Nazionale italiana ha ottenuto la terza posizione nel torneo internazionale.

Macao, 26 luglio 2026 – E’ la medaglia di bronzo che mette al collo la Nazionale Italiana Femminile di Volley e conquista la Top 3 mondiale della disciplina. All’East Asian Games Dome di Macao, dove sono in svolgimento le Finals della Nations League, le Azzurre di Coach Velasco hanno vinto in quattro set con la Cina, padrona di casa, con il punteggio di 3-1 (25-16, 23-25, 25-22, 25-13) registrando la 12esima vittoria di competizione. In programma, ci sono ora gli Europei, percorso prezioso per i prossimi Giochi Estivi di Los Angeles 2028. Il tabellino e le dichiarazioni – Fonte Federvolleyfedervolley.it. Il Tabellino: Italia – Cina 3-1 (25-16; 23-25; 25-22; 25-13) ITALIA: Sylla 6, Danesi 2, Antropova 23, Nervini 11, Fahr 13, Orro 5, Ferino (L), Egonu 1, Giovannini, Spirito, Omoruyi 7, Meli 7, Cambi. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le Azzurre si fermano in semifinale: Brasile-Italia 3-2 | VNL | DAZN Highlights

Notizie e thread social correlati

Nations League 2026, l’Italia Femminile di Volley perde con il Brasile: l’obiettivo è la medaglia di bronzoLe squadre italiane di volley femminile hanno perso contro il Brasile nelle finali della Nations League 2026, disputate a Macao.

LIVE Italia-Cina, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: in palio una medaglia preziosaAlle 10 del mattino si è aperta la partita tra Italia e Cina, valida per il terzo posto della Volleyball Nations League femminile 2026.

Temi più discussi: VNL: l’Italia vince 3-1 contro Cuba e si qualifica per le Finals di Ningbo; Calendario Nations League volley 2026: il tabellone dai quarti alla finale, orari, avversarie dell’Italia; Chi affronta l’Italia nella semifinale della Nations League di volley? Prossima avversaria e quando si gioca, programma, orari; VNL Finals: domani alle ore 10 la grande sfida Italia-Brasile.

VNL Finals: Bella risposta azzurra! L’Italia chiude con il bronzo, Cina battuta 3-1 nella finale per il terzo posto Le azzurre di Julio Velasco conquistano la quarta medaglia della loro storia in Volleyball Nations League superando la Cina. Decisivi i 25 punti di Ek x.com

Volley femminile, la Turchia vince la Nations League: festa grande per Santarelli e Vargas. Maledizione BrasileLa Turchia ha vinto la Nations League 2026 di volley femminile e ha così conquistato il prestigioso torneo internazionale itinerante per la seconda volta ... oasport.it

Pallavolo, bronzo per l'Italia femminile nella Volleyball Nations LeagueLa Nazionale femminile di pallavolo guidata da Julio Velasco ha conquistato la medaglia di bronzo nella Volley Nations League. Sfumata la difesa di un titolo conquistato due volte di fila nelle passat ... tg24.sky.it

Asian Games 2026 reddit